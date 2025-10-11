Giovanni Becali, povești din pușcărie: ”Ți-o faci singur, cum vrei”. De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea

Autor: Teodor Serban
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:02
Giovanni Becali. Foto: X / @FcgbLeoo

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit mai multe povești legate de viața sa în închisoare, alături de alte nume mari din fotbalul românesc, după sentințele primite în Dosarul Transferurilor.

„Pușcăria ți-o faci tu singur, cum vrei. Dacă ești băiat deștept și dai respect, mai ales dacă ești și puțin popular cum eram eu. Ei erau tineri toți, îmi spuneau nea Giovanni, la gardieni mă refer. Toți sunt oameni civilizați”, a subliniat Giovanni Becali, într-o emisiune la Fanatik.ro.

”Am avut două operații inghinale, pentru că, în prima fază, cu Victor Becali și cu Cristi Borcea, la Slobozia, au umplut bidoane din alea de 10 litri și făceau haltere. După au umplut și din alea de 20. Am ridicat și eu și am făcut hernie. Am vrut să fac și eu mușchi ca ăștia. Aveam diferență de ani față de ei. Și am fost la doctor, mi-au spus că am hernie inghinală. Un spital extraordinar la Rahova. Peste 7-8 luni, hop, și la celălalt picior. Acum nu am nicio problemă. Ce să faci acolo? Inventezi pentru a avea mintea ocupată. Îți vine toată viața în gând”, și-a amintit impresarul.

”Cu Borcea e prima seară spectaculoasă, la Poarta Albă. Vin comandanții acolo, acum, în prima seară, nu sunt pregătiți, nu au nici camere libere. Totuși au câteva camere părăsite, nespălate de doi ani, cu geamul spart, 4 martie 2014, nu o să uit în viața mea. Un frig de îngheța apa. S-a făcut 22.30, am semnat, am făcut, am intrat în cameră. S-a dus Borcea până la toaletă și când a văzut ce e acolo a început să vomite.

L-am luat cu Victor. Dacă nu ne avea pe noi era greu pentru el acolo. A leșinat, era prima zi. Primele zile au fost grele pentru el. Dacă nu eram noi cred că bătea în ușă, făcea pe acolo urât. Nu putea să stea fără noi. Ei au camerele pline, doar nu o să facă pentru noi niște camere”, a spus Becali despre fostul patron dinamovist Cristi Borcea.

”I-am scris și lui Elena Udrea, mi-a scris și ea. Corespondam cu ea. Mi-a zis că la ea, la Târgșor, era un dezastru”, a completat Giovanni.

”Eu nu mă plâng. Am vorbit cu toate VIP-urile care au fost. Cel mai tare poate a fost Piedone. Am avut mulți politicieni. Copos a fost cu Popescu la Rahova. Fratele lui Marian Iancu a stat cu noi. MM Stoica și Popescu au venit mai târziu. Lui Popescu i-a fost greu, îți dai seama din ce lume venea el. L-a ajutat că a venit nevasta lui în fiecare zi și asta i-a dat forță. Borcea avea un avocat, care venea numai pe la 2-3 noaptea”, a completat Giovanni Becali.

Dosarul Transferurilor este un scandal de corupție din România, în perioada 2007-2014, prin care mai mulți șefi de cluburi de fotbal sau impresari declarau sume de transfer mai mici decât cele reale, păstrând banii pentru ei și plătind un impozit mai mic decât cel cuvenit.

La 4 martie 2014, Curtea de Apel București a dat o sentință definitivă după aproape șase ani de judecată, zeci de termene și de audieri:

George Copos - 3 ani și 8 luni cu executare

Mihai Stoica - 3 ani și 6 luni cu executare

Cristi Borcea - 6 ani și 4 luni cu executare

Ioan Becali - 6 ani și 4 luni cu executare

Victor Becali - 4 ani și 8 luni cu executare

Jean Pădureanu - 3 ani și 4 luni cu executare

Gică Popescu - 3 ani, 1 lună și 10 zile cu executare

Gigi Nețoiu - 3 ani și 4 luni cu executare

