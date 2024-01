Cum a ajuns Girona să încurce planurile marilor rivale Real Madrid și FC Barcelona. Un fotbalist trecut pe la Dinamo e printre liderii echipei

Girona este marea surpriză din campionatul Spaniei, ocupând locul doi în clasament, la finalul turului și fiind la egalitate de puncte cu Real Madrid.

Cum a ajuns însă Girona, o echipă dintr-un oraș cu 100.000 de locuitori, să încurce planurile granzilor din Spania? Nimeni nu se aștepta la un asemenea parcurs pentru echipa care anul trecut a terminat pe locul 10 și care abia cu un sezon înainte promovase în prima ligă spaniolă. Paradoxal, în vară, Girona și-a vândut cei mai buni jucători. Oriol Romeu a plecat la Barcelona, golgheterul echipei, Castellanos, a plecat în Italia, la Lazio, Rodrigo Riquelme, cea mai bună extremă din lot, a ajuns la Atletico Madrid, iar fundașul central, Santi Bueno, a fost cumpărat de Wolverhampton.

Practic, Girona a schimbat coloana vertebrală a echipei, păstrând doar portarul, pe argentinianul Paulo Gazzaniga, fostă rezervă prin Anglia, la Southampton, Tottenham și Fulham.

Au cumpărat un ucrainean de 7,8 milioane de euro

Girona a mutat însă pe piața trasferurilor și a plătit pe ucraineanul Artem Dovbyk, de la Dnipro, 7,8 milioane de euro. Atacantul de 26 de ani are deja 11 goluri marcate în acest sezon pentru Girona. Tot în vară, împrumutat de la Troyes, a venit brazilianul de doar 19 ani Savio (Savinho), marcator a cinci goluri până acum. În apărare, a fost adus veteranul Daley Blind (33 ani), de la Bayern, iar lângă olandez a fost plantat Eric Garcia, de la Barcelona, de unde a sosit și mijlocașul Pablo Torre. În atac, a rămas și veteranul uruguayan de 37 de ani, Cristian Stuani, aflat la echipă din 2017, autor a șase goluri în acest sezon.

Aleix Garcia plecat cu un gust amar din România

Una dintre piesele de rezistență ale echipei este mijlocașul Aleix Garcia, care a trecut și pe Dinamo, în controversatul mandat al investitorului fantomă Pablo Cortacero. Garcia are un sezon excelent și a ajuns inclusiv la naționala Spaniei. De curând, el și-a amintit de perioada petrecută în Ștefan cel Mare, unde a jucat doar opt meciuri în sezonul 2020-2021. ”Când am plecat în România am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am mai avut la Villarreal. Dinamo a fost echipa la care am atins cel mai slab nivel”, a declarat Aleix Garcia, pentru Marca. De la Dinamo, Garcia a ajuns la Eibar și din 2021 este la Girona. Un alt fotbalist foarte bun al echipei catalane e ucraineanul Viktor Tsyhankov, fost la Dinamo Kiev, și plecat în Spania după izbucnirea războiului declanșat de Rusia. Nici aportul venezueleanului Yangel Herrera nu trebuie omis, chiar dacă acesta n-a jucat aseară, fiind accidentat.

Condusă de Michel, aflat la abia a treia experiență ca antrenor

Girona este condusă de pe banca tehnică de antrenorul Miguel Ángel Sánchez Muñoz, cunoscut ca Míchel, un antrenor de 48 de ani, fără nicio legătură cu fostul mijlocaș de legendă de la Real Madrid. Michel de la Girona a făcut carieră la Rayo Vallecano, unde a jucat peste 350 de meciuri, iar ca antrenor a debutat tot acolo. Girona este abia a treia echipă din CV-ul lui antrenor, după Rayo Vallecano (2017-2019), Huesca (2019-2021), singurele alte două cluburi pe care le-a mai condus în cariera sa de antrenor, însă ambele echipe au retrogradat în sezonul următor, iar Michel a fost demis înainte de finalul fiecărei campanii.

Cu Girona, Michel a promovat cu echipa din Segunda Division, a rezistat anul trecut în prima ligă, iar acum trage la titu, transformând ceea ce părea o glumă într-un vis frumos.

Are cel mai bun atac din Primera Division

Pare surprinzător, dar Girona este o echipă bazată în primul rând pe atac. Având în vedere că Michel a fost un marcator prolific în timpul propriei sale cariere de jucător, pe care a petrecut-o în mare parte la Rayo Vallecano, unde a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile al clubului, nu este surprinzător că echipele sale joacă cu o astfel de mentalitate de atac. Girona a marcat 46 de goluri sezonul acesta, cu șase mai mult decât Real Madrid.

În defensivă, lucrurile nu stau atât de bine, deoarece echipa a primit 24 de goluri, doar al nouălea cel mai bun bilanț defensiv din competiție, ceea ce înseamnă că echipa este dispusă să își asume riscuri.

Fratele lui Guardiola e acționar și vice-președinte

Nu în ultimul rând, performanțele Gironei nu pot fi despărțite de Guardiola. De Pere Guardiola i Sala (născut la 16 iulie 1976), om de afaceri, impresar spaniol, și fratele mai mic al antrenorului de la Manchester City, Pep Guardiola.

Pere a fost considerat unul dintre cei mai puternici agenți de fotbal, reprezentându-i pe Andres Iniesta și Luis Suarez. În 2017, el a achiziționat șaisprezece procente din acțiunile clubului spaniol Girona, înainte de a deveni președintele clubului până în 2020. A combinat această funcție cu un post la agenția de fotbal Sports Entertainment Group. Sub conducerea sa, Girona a obținut promovarea în La Liga, iar acum Pere Guardiola este președintele board-ului clubului catalan, funcția de președinte executiv revenindu-i lui Delfi Gelli, fost coleg cu românul Cosmin Contra la Alaves, în finala de pomină cu Liverpool, pierdută în Cupa UEFA, în 2001, scor 4-5.

