Giroud a luat decizia finală. Unde va juca cel mai bun marcator al Franței

Atacantul Olivier Giroud, în vârstă de 37 de ani, a anunţat că va pleca de la AC Milan, la finalul acestui sezon. Cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale a Franţei (57 de goluri în 131 de apariţii) se va alătura Major League Soccer (SUA) în această vară.

"Voi juca ultimele mele două meciuri pentru AC Milan. Îmi voi continua cariera în campionatul nord-american", a declarat el într-o înregistrare video postată pe contul X (fost Twitter) al clubului său.

Giroud, în vârstă de 37 de ani (131 de selecţii), nu şi-a numit noua echipă, dar se aşteaptă ca el să semneze cu Los Angeles FC, club la care joacă deja fostul său coechipier francez Hugo Lloris. "Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat cu Milan în ultimii trei ani. Povestea mea cu Milan se încheie anul acesta, dar Milan va fi mereu în inima mea", a spus cel mai bun marcator din toate timpurile al naţionalei Franţei (57 de goluri).

De când s-a alăturat echipei AC Milan în 2021, după ce a trecut pe la Montpellier (2010-12), Arsenal (2012-18) şi Chelsea (2018-21), atacantul a marcat 38 de goluri în Serie A, dintre care 14 în acest sezon, cea mai bună performanţă a sa la nivel de club din 2016.

Olivier Giroud va juca ultimul său meci în tricoul roşu şi negru împotriva Salernitanei, pe San Siro, pe 25 mai. Campionul mondial din 2018 şi vicecampionul mondial din 2022 şi-a justificat decizia de a se muta în Statele Unite invocând viaţa de familie.

"Am luat această decizie în urmă cu câteva săptămâni, am dat tot ce am avut pentru AC Milan. Pentru mine şi pentru familia mea, este momentul potrivit pentru a experimenta un alt stil de viaţă", a declarat el într-un interviu acordat canalului intern al AC Milan. "Familia face sacrificii în timpul carierei unui jucător. Noi ne trăim viaţa la 320 de kilometri pe oră şi acum vreau să mă gândesc mai mult la ei", a continuat el.

