Gisele Bündchen, avere impresionantă după trei decenii de modeling. Ce sume de bani a strâns vedeta în cariera ei

Gisele Bündchen, una dintre cele mai emblematice figuri din istoria modei, a împlinit vara aceasta 45 de ani, marcând aproape trei decenii de carieră impresionantă.

Originară din Horizontina, Brazilia, supermodelul nu doar că a influențat standardele estetice ale industriei, dar a transformat notorietatea într-un adevărat imperiu financiar. Cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari, Gisele rămâne un simbol al succesului și al spiritului antreprenorial în lumea fashionului.

De-a lungul carierei, Bündchen a fost mult mai mult decât un simplu model. A influențat tendințele globale, a inspirat generații întregi de tinere modele și a demonstrat că frumusețea, atunci când este combinată cu strategie și inteligență, poate deveni o platformă pentru afaceri de succes.

Claudia Schiffer o numea pe Gisele Bündchen încă din 2007 „singurul supermodel rămas”, iar industria a recunoscut-o drept cea care a schimbat regulile jocului. Dominând lista Forbes a celor mai bine plătite modele timp de 14 ani consecutivi, între 2002 și 2016, Bündchen a stabilit un reper financiar dificil de egalat.

Câștigurile sale din modeling depășesc 400 de milioane de dolari, la care se adaugă venituri consistente din contracte publicitare și proiecte de afaceri. În 2012, revista Vogue Italia i-a acordat titlul care avea să definească întreaga sa carieră: „Regina Midas a modei. Tot ce atinge se transformă în aur”!

Primul model devenit imaginea Chanel Nº 5

Gisele a fost primul model care a devenit imaginea celebrului parfum Chanel Nº 5, onoare rezervată anterior doar legendelor de cinema precum Marilyn Monroe și Nicole Kidman. Cu peste 1.200 de coperți de reviste, 450 de campanii publicitare și aproximativ 500 de prezentări de modă, supermodelul a ridicat standardele de productivitate și vizibilitate în industria fashionului.

Ascensiunea sa a început fulminant la doar 18 ani, când Alexander McQueen a ales-o pentru controversatul show „Golden Shower” din 1998. Aproape că a renunțat la defilare din cauza unei apariții topless, dar un machiaj care imita un top alb a salvat momentul. Alexander McQueen a fost atât de impresionat încât i-a dat porecla „The Body”, care avea să o însoțească pentru tot restul carierei.

În 1999, Vogue a declarat oficial „Întoarcerea modelului sexy”, cu Gisele Bündchen drept reprezentanta principală a noului standard. Ca „înger” Victoria’s Secret între 1999 și 2006, ea a contribuit la perioada de glorie a brandului, purtând legendarele Fantasy Bras, împodobite cu peste 1.300 de pietre prețioase și rubine de 300 de carate.

Tot ea a popularizat celebrul „horse walk”, un pas de podium care a devenit semnătura sa și a inspirat generații întregi de modele. Un moment de referință al carierei a fost deschiderea Jocurilor Olimpice de la Rio, în 2016, când a defilat pe o pasarelă de 128 de metri, cea mai lungă din viața sa, pe acordurile live ale piesei „Garota de Ipanema”, interpretată de Daniel Jobim. Rochia strălucitoare, creată de designerul Alexandre Herchcovitch, a transformat apariția sa într-un moment iconic, urmărit de miliarde de oameni.

Dincolo de podium, Gisele Bündchen s-a implicat activ în cauze sociale și ecologice. A creat proiectul „Agua Limpa” în orașul natal, face parte din consiliul Lotus House, cel mai mare adăpost pentru femei și copii din SUA, și a colaborat cu Brazil Foundation pentru a înființa „Luz Alliance Fund”.

