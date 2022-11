Cum arată nemachiată una dintre cele mai frumoase femei din lume FOTO

Fotomodelul brazilian Gisele Bundchen este socotită una dintre cele mai frumoase femei din lume, ea având o carieră de succes.

În vârstă de 42 de ani, Gisele tocmai a divorțat de jucătorul de fotbal american Tom Brady, tatăl celor doi copii ai ei.

La scurt timp după pronunțarea divorțului, Gisele a plecat într-o vacanță în Costa Rica, alături de copii, unde a fost surprinsă nemachiată.

Diferența față de pozele de revistă ale fotomodelului și cele în care nu este machitaă este uriașă.

Americanii au numit despărțirea dintre Tom Brady și Gisele Bundchen "divorțul anului", întrucât cei doi vor împărți în instanță pentru 650 de milioane de dolari, dintre care 400 de milioane ar fi averea ei.

Gisele Bündchen looks relaxed on Costa Rica getaway after Tom Brady divorce https://t.co/hHVemQcpru pic.twitter.com/TOLvAPwno5