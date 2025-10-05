Gisèle Pelicot ajunge din nou în fața instanței. În ce proces este implicată femeia drogată de soțul ei și violată de zeci de bărbați

Gisèle Pelicot, care a supraviețuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbați după ce a fost drogată de fostul ei soț, va compărea din nou luni în fața instanței din Franța, după ce unul dintre bărbații condamnați pentru violul ei se confruntă cu un al doilea proces, în urma apelului împotriva verdictului.

Pelicot a devenit o eroină feministă după ce a decis să renunțe la dreptul său la anonimat în procesul din 2024 împotriva fostului ei soț și a altor 50 de bărbați, anul trecut.

Avocatul ei, Antoine Camus, a declarat că ea ar fi preferat să nu treacă prin calvarul unui alt proces, dar că va fi prezentă la procesul de patru zile la curtea de apel din Nîmes, în sudul Franței.

„Ea va fi acolo pentru a explica că un viol este un viol, că nu există violuri minore”, a declarat Camus pentru Agence France-Presse.

Husamettin Dogan, 44 de ani, un constructor condamnat la nouă ani de închisoare pentru violul lui Pelicot, a făcut apel împotriva condamnării sale.

La primul proces, anul trecut, s-a spus că el a luat legătura cu soțul ei de atunci, Dominique Pelicot, pe chat și s-a dus cu mașina la casa cuplului în aceeași noapte din iunie 2019, spunându-i soției sale că iese în oraș. El a fost condamnat pentru violarea lui Gisèle Pelicot în timp ce ea era inconștientă.

Dogan a declarat la primul proces de anul trecut că a crezut că era doar un joc. „Nu sunt un violator, este prea greu pentru mine să suport asta”, a spus el. Avocatul său a refuzat să comenteze înainte de procesul de apel.

La început, 17 dintre cei 51 de bărbați condamnați au declarat că vor face apel împotriva verdictului, dar 16 au renunțat treptat, rămânând doar un singur apel.

Dominique Pelicot, unul dintre cei mai violenți agresori sexuali din istoria modernă a Franței, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că și-a drogat soția și a invitat zeci de bărbați să o violeze în casa ei din sudul Franței, pe parcursul a aproape un deceniu de căsnicie.

La procesul de anul trecut de la Avignon s-a aflat că Dominique Pelicot a zdrobit pastile de somn și medicamente împotriva anxietății în piureul de cartofi, cafeaua sau înghețata lui Gisèle Pelicot și a invitat zeci de bărbați să o violeze în satul Mazan din sud-estul Franței, unde cuplul se retrăsese. În total, alți 50 de bărbați au fost găsiți vinovați.

În prezent, Dominique Pelicot ispășește o pedeapsă cu închisoarea în regim de izolare și va compărea ca martor la procesul de apel. Se așteaptă ca acesta să repete ceea ce a declarat la primul proces: „Sunt un violator și toți bărbații acuzați din această sală sunt violatori”.

Gisèle Pelicot, în vârstă de 72 de ani, fostă manager de logistică, a insistat ca primul proces pentru viol din 2024 să se desfășoare în public, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la violul și abuzul indus de droguri. „Nu noi trebuie să ne rușinăm, ci ei”, a declarat ea în fața instanței.

Cazul a avut un impact enorm la nivel mondial, grupurile feministe de pe toate continentele susținând-o pe Gisèle Pelicot, iar liderii mondiali emițând declarații în sprijinul ei.

Însă activiștii și avocații au afirmat că acest caz a arătat cât de răspândite și obişnuite rămân violurile și violența sexuală.

Luna trecută, un bărbat de 46 de ani din Normandia a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a violat partenera în timp ce aceasta dormea, în mai multe rânduri, în 2022. La fel ca Dominique Pelicot, el a intrat pentru prima dată în atenția poliției pentru că a filmat sub fusta unei femei într-un supermarket. La fel ca Dominique Pelicot, anchetatorii au găsit apoi pe dispozitivele sale electronice videoclipuri cu violul partenerei sale.

Procesul de apel în cazul Pelicot are loc pe fondul criticilor tot mai intense la adresa sistemului judiciar francez în ceea ce privește tratarea cazurilor de viol. Mai multe rapoarte critice publicate după primul proces de anul trecut au arătat că sistemul francez continuă să dezamăgească pe scară largă victimele violului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat anul acesta Franța pentru „incapacitatea de a proteja” drepturile a trei adolescente care au raportat că au fost violate.

