Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împlinit 18 ani de relație: „Tot nu ne-am plictisit”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ajuns la 18 ani de relație, o poveste care a trecut testul timpului și s-a transformat într-o familie solidă. Pentru a marca aniversarea, artista a ales să publice pe Facebook o fotografie de arhivă și un mesaj plin de emoție și umor.

Imaginea, făcută în urmă cu aproape două decenii, îi surprinde pe cei doi la început de drum, vizibil tineri și emoționați. Giulia apare cu părul lung, breton și o ținută elegantă, în timp ce Vlad, îmbrăcat într-o cămașă albă, îi oferă un zâmbet discret, surprinzând apropierea și complicitatea dintre ei.

Fotografia a fost însoțită de o declarație sinceră și tandră din partea artistei, care și-a amintit cu drag de începuturile relației lor.

„18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt. 🤭 18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus. 😂 O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim. 18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des 🤣).18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri. Te iubesc, Păpu! Lets rock on! ❤️”.

Dincolo de povestea lor, cuplul se mândrește și cu realizările fiicei lor, Antonia. Adolescenta s-a remarcat în dans, obținând premii importante.

„Ne-a făcut cea mai mare surpriză. Suntem foarte mândri de ea. A participat în Polonia la Campionatul European de dans unde a câștigat, împreună cu echipa ei, cinci medalii de aur și una de bronz. O performanță extraordinară. (…) De pe la patru ani a început să participe la concursuri. Întâi la avansați, după aceea performanță. Din momentul în care a intrat în faza de performanță au început să curgă medaliile”, a povestit Vlad.

Giulia a completat: „Bine, nu este neapărat o surpriză pentru că fetele muncesc extraordinar de mult și antrenoarea lor a fost alături de ele din primul moment în care au pășit în sala de dans. Ce s-a întâmplat recent este doar încununarea faptului că au arătat, în toți anii aceștia cât de determinate sunt, cât de mult își doresc și visul lor s-a împlinit. Suntem foarte mândri că s-a cântat imnul României și fata noastră a fost acolo pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”.

