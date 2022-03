11.000 de tigarete gasite ascunse in pragurile unui autoturism precum si in peretii laterali ai portbagajului acestuia

Politistii de frontiera giurgiuveniau descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autoturism, cantitatea de 550 de pachete cu tigarete, ascunse atat in pragurile mijlocului de transport, cat si in peretii laterali ai portbagajului. Bunurile, estimate la o valoare de 12.000 lei, au fost ridicate de catre autoritati in vederea continuarii cercetarilor.In cursul acestei nopti, in jurul orei 02.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua controlul de ... citeste toata stirea