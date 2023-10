Aproximativ 700 de hectare de vegetatie uscata, stuf si miriste de porumb au ars, in comuna Vedea. Evenimentul a fost anuntat ieri, in jurul pranzului si a fost stins dupa aproximativ 18 ore.Fiind vorba despre o suprafata mare, cu multe focare, la fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere si o cisterna.Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un foc in aer liber, lasat nesupravegheat.Atragem atentia asupra faptului ca ... citeste toata stirea