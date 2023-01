2022 - RECORD DE INVESTIEsII STRAINE IN ROMANIA

Fluxul net de investitii straine directe (ISD) a fost de 10,2 mld. de euro in primele 11 luni din 2022, potrivit celui mai recent comunicat al Bancii Nationale a Romaniei.Cel mai probabil, investitiile straine au trecut de 11 mld. de euro pe tot anul 2022, marcand cel mai bun an din acest punct de vedere, scrie Ziarul Financiat. Anterior, 2008 a fost cel mai bun an pentru ISD, cu un flux net total de 9,2 mld. de euro. Soldul total al investitiilor straine directe se ridica la circa 100 de mld. ... citeste toata stirea