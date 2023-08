In perioada 12-15 august a.c., in cadrul actiunii BLOCADA, desfasurata in sistem integrat, politistii giurgiuveni si jandarmii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Giurgiu au fost alaturi de cetateni pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si descurajare a faptelor comise cu violenta, a situatiilor de risc, pentru combaterea consumului de droguri, precum si pentru informarea acestora cu privire la adoptarea unei atitudini responsabile si ... citeste toata stirea