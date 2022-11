30 DE ZILE DE AREST PENTRU NICULAE BADALAU - DECIZIA JUDECATORILOR

Niculae Badalau a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost anuntata de Curtea de Apel Bucuresti. Fostul senator PSD a fost initial retinut, duminica seara, de DNA, dupa ce a fost intr-un dosar de dare de mita si trafic de influenta.Badalau a fost adus luni incatusat in fata judecatorilor.De asemenea, tot in acesst dosar, Elena Matache a primit arest la domiciliu.Decizia in cazul lui Badalau nu este definitiva, el avand optiunea sa faca apel.Procurorii DNA sustin ca Badalau ar fi ... citeste toata stirea