Politistii de frontiera au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, 31 cetateni sirieni care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un autocamion incarcat cu rosii, care se deplasa pe ruta Turcia-Romania, condus de un cetatean turc.In data de 28.07.2023, in jurul orei 22.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc in varsta de 44 de ani, care se afla la volanul unui autocamion in care transporta legume (rosii) pe ... citeste toata stirea