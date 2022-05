A INCEPUT VACCINAREA CU DOZA A IV-A. CINE SE POATE VACCINA, IN CE CONDIEsII SI UNDE?

Prefectura Giurgiu informeaza ca incepand cu data de 16 mai 2022, vaccinarea cu doza a 4-a impotriva COVID-19 poate fi efectuata, la cerere, in centrele de vaccinare si in cabinetele de medicina de familie.La nivelul judetului Giurgiu, in perioada 16 - 22 mai 2022, 8 persoane au solicitat vaccinarea cu doza a 4-a, cu serul Pfizer, dintre care 4 in cabinetele de medicina de familie din municipiu si 4 in cele din judet. Nici una dintre persoanele imunizate cu doza a 4-a nu a raportat reactii ... citeste toata stirea