Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocar, peste 3,4 kg bijuterii posibil din aur, in valoare de aproximativ 860.000 lei.In data de 25.04.2023, in jurul orei 21.30, politistii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in tara, un autocar ce apartine unei firme de transport persoane.Cu aceasta ocazie, colegii nostri, au descoperit in urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, intr-un loc ... citeste toata stirea