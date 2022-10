A SPART UN MAGAZIN SI A AJUNS DUPA GRATII

Un barbat din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv, fiind banuit de sustragerea mai multor bunuri, dintr-o societate comerciala.La data de 24 octombrie a.c., ora 00.40, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Giurgiu, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 35 de ani, din municipiul Giurgiu, in timp ce sustragea mai multe bunuri, dintr-o societate comerciala situata pe bulevardul CFR.Asupra barbatului ... citeste toata stirea