Patru persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta dimineata in localitatea Sabareni. In eveniment a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau trei adulti si un copil.La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal, cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, trei ambulante SMURD si SAJ. De asemenea, in sprijin, a fost solicitat elicopterul SMURD.O femeie, in varsta de 31 de ani, a fost gasita ... citeste toata stirea