ACCIDENT GRAV LA FLORESTI-STOENESTI. UN TANAR DE 18 ANI, IN STOP CARDIO-RESPIRATOR

UPDATE: Din pacate, in ciuda eforturilor echipajelor SMURD, tanarul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat. Acesta era din Floresti-Stoenesti si se pare ca avea permis de conducere doar de o luna.In aceasta seara, pompierii au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitatile Floresti si Stoenesti. Au fost implicate doua autoturisme, gasite rasturnate in afara partii carosabile.Un tanar, in varsta de 18 ani, a fost gasit incarcerat intr-unul din ... citeste toata stirea