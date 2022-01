ACCIDENT RUTIER in care au fost implicate patru autovehicule, soldat cu o victima! Soferul avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat

Ladata de 23 ianuarie a.c., ora 05:45, pe D.J.601A, in comuna Joita, judetul Giurgiu, un barbat, de 25 de ani, din comuna Sabareni, judetul Giurgiu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune, pe contrasens, cu 2 autovehicule, conduse regulamentar, apoi cu inca un autovehicul, parcat in afara partii carosabile.In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea unei femei, de 30 de ani din comuna Lunguletu, judetul Dambovita, pasagera a unuia dintre cele doua autovehicule conduse ... citeste toata stirea