ACCIDENT RUTIER la Mihai Bravu, soldat cu o victima! (FOTO)

Politistii din cadrulI.P.J. Giurgiu au fost sesizati, la data de 30 mai a.c., ora 20:45, cu privire la faptul ca, in comuna Mihai Bravu, a avut loc un eveniment rutier.Cu ocazia deplasarii la fata locului, politistii au constatat ca un conducator auto, de 36 de ani, din comuna Ciocanesti, judetul Dambovita, in timp ce conducea un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de catre un barbat, de 33 de ani, din localitatea Mihai Bravu.In urma evenimentului rutier a ... citeste toata stirea