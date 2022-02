Actiune preventiva a politistilor giurgiuveni

Politistii din cadrul Biroului de Prevenire a Criminalitatii,Biroului Siguranta Scolara, Biroului Rutier, Compartimentului de Proximitate, in colaborare cu jandarmi din cadrul I.J.J Giurgiu si reprezentantii C.P.E.C.A au desfasurat, recent, o actiune preventiva, in municipiul Giurgiu, in zonele adiacente unitatilor de invatamant, sali de jocuri si parcuri.Scopul activitatii a fost acela de prevenire a absenteismului scolar si a victimizarii ... citeste toata stirea