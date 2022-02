ACUM. Autoturism in flacari! O persoana a suferit arsuri si va fi transportata de Ambulanta! (FOTO)

In urma cu putin timp,un autoturism a luat foc in zona padurii de la Balanoaia. O victima, care a suferit arsuri, a fost preluata de un echipaj de la Ambulanta.Intrevin Pompierii.Vom reveni cu amanunte.UPDATEUn tanar, in varsta de 24 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce in autoturismul pe care il conducea s-a produs o explozie, urmata de incendiu. Acesta si-a aprins o tigara, avand pe bancheta din spate o butelie si, cel mai probabil din cauza acumularii de gaze, a ... citeste toata stirea