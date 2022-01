ADMINISTRAEsIA FINANEsELOR PUBLICE, DESPRE AVANTAJELE INROLARII IN SPAEsIUL PRIVAT VIRTUAL

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu informeaza contribuabilii ca inrolarea in Spatiul privat virtual (SPV) ofera atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice toate facilitatile comunicarii la distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica, precum si a altor informatii si inscrisuri in legatura cu situatia fiscala proprie a acestora.Inregistrarea in serviciul "Spatiul Privat Virtual" se face accesand pagina principala A.N.A.F (www.anaf.ro) apoi ... citeste toata stirea