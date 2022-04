ALEXANDRU ANDREI, PRIM-VICEPRESEDINTE PNL GIURGIU: "MA GANDESC LA UN PROIECT DE LEGE PRIN CARE LA NUMIREA IN FUNCEsII PUBLICE SA SE IMPUNA SI UN AVIZ PSIHOLOGIC!"

"Spectacolul" - unic in istoria judetului - oferit astazi de prefectul judetului, Florentina Stanculescu in conferinta de presa a presedintelui CJ Giurgiu a socat pe multi dintre cei care au urmarit transmisia TV a evenimentului.Pentru cei care inca nu stiu despre ce este vorba, reamintim ca presedintele CJ, Dumitru Beianu, a convocat luni o conferinta de presa in care a anuntat ca bugetul judetului este blocat, ca urmare a atacarii acestuia de Institutia Prefectului.In timpul conferintei de ... citeste toata stirea