Alina-Elena Saracila, secretar general al Prefecturii numit prin decizia primului ministru

Consilierul juridic Alina-Elena Saracilaa preluat functia de secretar general al Institutiei Prefectului.Numirea oficiala in functie a venit prin intermediul unei decizii a primului ministru, Nicolae Ciuca, emisa in data de 4 martie a.c. Astfel, in baza propunerii facuta de Institutia prefectului si a avizului primit din partea Ministerului Afacerilor Interne si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Alina-Elena Saracila a fost numita temporar in functie."Incepand cu ... citeste toata stirea