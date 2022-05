Ambasada Statelor Unite in Romania invita elevii din Giurgiu sa candideze la GOAL Camp

Ambasada Statelor Unite in Romania,alaturi de American Councils for International Education invita elevii cu varsta cuprinsa intre 13-16 ani din judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman, sa candideze la GOAL Camp, ce va avea loc in apropiere de Bucuresti in perioada 27 Iunie-2 Iulie 2022.Aplicatiile sunt deschise pana pe data de 22 Mai 2022.Formularul unde candidatii pot aplica poate fi gasit aici.https://forms.office.com/r/kRLJR58fMLAcest program isi propune sa ofere elevilor ... citeste toata stirea