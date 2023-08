O recunosc chiar sefii politistilor locali, adica cei din Primaria Giurgiu, care anunta, intr-o postare pe pagina oficiala a institutiei: "Amenzi in valoare de aproximativ 80.000 lei pentru depozitari necontrolate ale deseurilor si pentru nerespectarea obligatiilor de pastrare a curateniei si salubrizarii terenurilor, au fost aplicate de catre agentii din cadrul Directiei Politiei Locale, de la inceputul anului si pana in prezent. Din pacate, rezultatul este acelasi. In continuare sunt aruncate ... citeste toata stirea