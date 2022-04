Angajatii din Primaria Giurgiu, directii si societati subordonate, angrenati intr-o actiune de salubrizare

Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, pe langa semnificatia religioasa profunda pe care o are, reprezintapentru crestini perioada in care se face curatenie generala in gospodarii. Curtile sunt maturate si curatate de gunoaie, gardurile sunt reparate, santurile sunt salubrizate, pentru ca de Paste, casele sa straluceasca de curatenie.Asa cum pentru concetateni, comunitatea in care traim reprezinta cea de-a doua casa, la fel si pentru angajatii din cadrul Primariei municipiului Giurgiu, ... citeste toata stirea