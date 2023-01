ANM: PLOAIE, NINSOARE SI VISCOL PANA DUMINICA DIMINEAEsA, LA GIURGIU

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, astazi, atentionarea tip cod galben de cantitati insemnate de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, dar si de viscol, in mai multe judete ale tarii, printre care si Giurgiu - anunta, vineri dimineata, ISU Giurgiu.Astfel, potrivit meteorologilor, de astazi de la ora 10:00, pana duminica la aceeasi ora, in zonele joase de relief, la inceput vor fi precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, apoi treptat vor predomina ... citeste toata stirea