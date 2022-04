APEL UMANITAR. Sprijin pentru familia Olimpiei

Casa Olimpiei a fost afectata in proportie de 90%, in urmaincendiului care a izbucnit acum doua saptamani pe strada Gorneni. Focul a mistuit mai multe case si din pacate locuinta Olimpiei Vladu a fost distrusa aproape in integralitate.Traieste dintr-un salariu minim pe economie, iar veniturile nu-i permit nici macar sa contracteze un credit pentru a putea sa cumpere materialele necesare reconstruirii casei.Consilierii locali au aprobat ... citeste toata stirea