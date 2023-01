APIA - ANUNEs IN ATENEsIA FERMIERILOR CE AU OBEsINUT AJUTOARE EXCEPEsIONALE

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca, pana la data de 01 februarie 2023, beneficiarii ajutoarelor acordate in baza HG nr. 1053/2022 privind acordarea unor ajutoare exceptionale producatorilor agricoli, crescatori din sectoarele suin si avicol, care nu au accesat Masura 14 - Bunastarea animalelor, au obligatia depunerii documentelor care fac dovada mentinerii activitatii pana la data de 31 decembrie 2022, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c ... citeste toata stirea