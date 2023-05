Centrul Judetean Giurgiu al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2023, la data de 12 mai 2023, s-au inregistrat un total de 10.175 cereri, reprezentand 87,46 % din totalul cererilor la nivel judetean. Aceste cereri acopera o suprafata de 151.189,03 ha, reprezentand 77.68 % din totalul suprafetei inregistrata in 2022, mentinand Centrul Judetean Giurgiu pe primul loc la nivel national, pozitie pe care ... citeste toata stirea