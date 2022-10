APROAPE 10.000 DE DOZE DE VACCIN ANTIGRIPAL AU AJUNS IN JUDEEsUL GIURGIU

2022 este primul an cand s-au asigurat, inca din luna octombrie, dozele de vaccin antigripal. De obicei, vaccinurile erau date abia in luna ianuarie, chiar in mijlocul iernii, nu atat de devreme ca anul acesta. Vorbim de 1,5 milioane de doze.Acum tot ce mai trebuie facut este ca medicii de familie sa mearga sa le ridice.Bolnavii cu afectiuni cronice, gravidele, copiii, personalul medical si oamenii trecuti de 65 de ani beneficiaza de vaccinare gratuita. Pentru restul populatiei, serul este ... citeste toata stirea