APROPIEREA SARBATORILOR DE IARNA MARESTE RITMUL CONTROALELOR INSPECTORILOR DE LA PROTECEsIA CONSUMATORULUI

In cadrul unei serii de actiuni de control intreprinse de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu pentru cercetarea si solutionarea unor petitii, a fost verificat modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea produselor alimentare.Operatorii economici controlati au fost:LIDL DISCOUNT SRL - supermarket, Giurgiu DEVIN 2000 SRL - magazin, comuna Herasti LA MARIAN DIDI IMPEX COM SRL - magazin, comuna Herasti CRIVIS SRL - magazin , ... citeste toata stirea