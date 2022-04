Douapersoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce a avut loc, in azi-dimineata, pe DC 83, in localitatea Dobreni, potrivit ISU Giurgiu.In eveniment au fost implicate un autoturism si un tractor pentru gradina.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Colibasi, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si o ... citeste toata stirea