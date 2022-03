ATENEsIE, EXERCIEsIU ISU GIURGIU! Inundatii, interventii la un accident rutier si salvare din apa

ISU Giurgiu va organizamaine, incepand cu ora 11:00, un exercitiu de cooperare, cu forte si mijloace in teren.Conform scenariului, mai multe gospodarii din orasul Mihailesti au fost inundate, iar in zona barajului din localitate au avut loc alte doua evenimente grave: un accident rutier si un incident pe apa, mai multe persoane fiind in pericol.Simularile vor avea loc pe DN 6 si in zona Barajului Mihailesti.Fiind abordate situatii tactice de o complexitate ridicata, la exercitiu vor ... citeste toata stirea