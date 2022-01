ATENTIE! Mastile medicale, din nou OBLIGATORII in toate spatiile! Cele textile nu sunt permise!

Potrivit hotarariiComitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), masca de protectie de tip medical sau FFP2 va fi folosita, astfel incat sa acopere gura si nasul, in toate spatiile publice inchise si deschise, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne. Cele textile nu vor mai fi permise.Exceptie fac urmatoarele categorii de persoane:a) copiii cu varsta mai mica de 5 ani;b) persoanele care sunt singure in birou;c) ... citeste toata stirea