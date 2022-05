ATENTIE! Politele emise de CITY Insurance nu vor mai fi valabile dupa 11 mai! Ce trebuie sa faceti?

ASF a atentionatluni ca politele RCA emise de City Insurance vor inceta de drept in data de 11 mai 2022, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis cererea de deschidere a procedurii de faliment in data de 9 februarie 2022.Astfel conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la articolul 262 se mentioneaza ca "in termen de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, politele de asigurare incheiate de societatea de ... citeste toata stirea