AUSTRIECII DE LA STRABAG ISI BAT JOC DE GIURGIUVENI

Giurgiuvenii, deja exasperati de numeroasele santiere care strabat orasul si fac traficul un adevarat cosmar, au un nou motiv de revolta: calitatea lucrarilor executate in oras de austriecii de la Strabag.Dupa luni intregi de "balamuc", de santier, praf, galagie, trafic deviat etc. strada Petre Ghelmez a fost, in sfarsit, redata circulatiei, ocazie cu care a inceput sa se vada foarte clar bataia de joc a constructorului.Astfel, capacele de canalizare sunt pe borduri, iar pentru aducerea ... citeste toata stirea