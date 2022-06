Autoturism mistuit de flacari, in municipiul Giurgiu (FOTO)

Un autoturism a ars in totalitate, astazi, pe stradaTrandafirilor, din municipiul Giurgiu. Conducatorul auto si-a dat seama ca masina are o problema dupa ce a vazut un fum dens iesind de sub capota. Acesta a coborat imediat si a cerut ajutor, potrivit ISU Giurgiu.In scurt timp, masina a fost cuprinsa de flacari.Cand au ajuns echipajele de pompieri, autoturismul ardea violent, in apropierea unui bloc, fiind distrus in totalitate.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul ... citeste toata stirea