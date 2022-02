Avioane Eurofighter Typhoon au aterizat la "Mihail Kogalniceanu"

Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor AerieneGermane au aterizat, recent, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu.Detasamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Fortelor Aeriene Romane si Fortelor Aeriene Italiene, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, in urmatoarele 3 saptamani.Fortele Aeriene Germane au mai fost prezente in ... citeste toata stirea