AVOCATUL POPORULUI REVINE LA GIURGIU: AUDIENEsE MIERCURI, LA SEDIUL CJ

Miercuri - 22 februarie 2023 - intre orele10:00 - 14:00, reprezentantii institutiei Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Slobozia vor fi prezenti in municipiul Giurgiu, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Giurgiu si pentru a primi petitii. Frecventa cu care se vor acorda audiente in judetul Giurgiu este lunara, urmand ca datele sa fie comunicate publicului prin intermediul presei locale.Activitatea se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Giurgiu, situat in municipiul ... citeste toata stirea