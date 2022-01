BANI DE LA GUVERN PENTRU INCALZIREA IN MUNICIPIU

Aproximativ 1,8 milioane lei au fost alocati de Ministerul Dezvoltarii municipiului Giurigu pentru plata gazelor folosite la incalzire in lunile noiembrie si decembrie.Anuntul este facut de deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei, intr-o postare pe pagina sa oficiala:"Sprijin guvernamental pentru plata incalzirii in municipiul Giurgiu!Ministerul Dezvoltarii a alocat municpiului Giurgiu aproape 1,8 milioane lei pentru plata gazelor naturale folosite pentru incalzire in lunile noiembrie si ... citeste toata stirea