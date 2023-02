BILANEs LA ISU: PESTE 7.600 DE MISIUNI, IN 2022, MAJORITATEA, EXECUTATE DE ECHIPAJELE SMURD

La nivelul inspectoratului au fost executate 7.623 de interventii, recunoasteri si exercitii in zona de competenta (cu o medie zilnica de aproximativ 21 de activitati), in crestere cu 23% fata de anul 2021, astfel:5.080 au fost interventii ale echipajelor de acordare a primului ajutor medical (SMURD), cu o pondere de 66% din totalul activitatilor. In urma acestora, a fost acordata asistenta medicala de urgenta unui numar de 4.330 de adulti si 737 de copii. Numarul interventiilor SMURD la care ... citeste toata stirea