Locuitorii orasului Ruse, din Bulgaria, se mobilizeaza pe platformele online ca sa impiedice construirea unui incinerator pentru deseuri in orasul Giurgiu, de pe celalalt mal al Dunarii, despre care spun ca le va polua zona.Despre infiintarea unui incinerator pentru deseuri in municipiul Giurgiu se pomeneste in spatiul public incepand din primavara acestui an, cand proiectul de investitie a fost supus dezbaterii publice de catre Agentia de Protectie a Mediului Giurgiu.Putini au fost ... citeste toata stirea