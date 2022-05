Bunuri contrafacute, in valoare de peste 380.000 lei, descoperite in P.T.F Giurgiu

Politistii de frontiera giurgiuveniefectueaza cercetari fata de doi cetateni turci, pentru savarsirea infractiunii de punere in circulatie a unui produs, purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.Persoanele in cauza achizitionasera din Turcia peste 2.500 de bunuri susceptibile a fi contrafacute, constand in parfumuri, articole vestimentare, de marochinarie, precum si pantofi tip sport, bunuri pe care intentionau sa le comercializeze pe teritoriul tarii noastre.In ... citeste toata stirea