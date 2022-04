Bunuri in valoare de 66.000 lei susceptibile a fi contrafacute, descoperite in doua mijloace de transport

Politistii de frontiera giurgiuveniau descoperit, in urma unor controale efectuate asupra a doua mijloace de transport, peste 800 de bunuri care erau inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, fiind susceptibile a fi contrafacute.Produsele respective, estimate la o valoare de 66.000 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.In seara de 05.04.2022, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu au oprit ... citeste toata stirea