Traficul pe Podul peste Dunare de la Ruse va fi oprit timp ce patru ore pe noapte, in perioada 28-31 august, in fiecare noapte intre orele 22:00 si 02:00. Motivul il reprezinta realizarea unor lucrari de reparatii urgente la rosturile si panourile de beton ale structurii podului, a anuntat vineri Agentia de Infrastructura Rutiera (RIA), transmite BTA, citata de Agerpres.In perioada restrictiei, toate tipurile de vehicule vor fi oprite sa traverseze in ambele sensuri. Serviciile vamale si de ... citeste toata stirea