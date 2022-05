CALATORIE INTRERUPTA LA GIURGIU PENTRU PATRU MIGRANEsI CE INTENEsIONAU SA AJUNGA IN GERMANIA

Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, doi cetateni sirieni si doi cetateni irakieni care intentionau sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un ansamblu rutier, cu scopul de a ajunge in Germania.In ziua de 28.05.2022, in jurul orei 11.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, un cetatean turc, care conducea un ansamblu rutier. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, capace ... citeste toata stirea