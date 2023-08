Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de canicula, valabil astazi, in judetul Giurgiu. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala se va situa peste pragul critic de 80 de unitati. Se vor inregistra temperaturi maxime de 38-39 de grade.Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, in cadrul unei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au fost stabilite spatiile de distribuire a apei potabile in perioadele cu temperaturi ridicate ... citeste toata stirea